وذكر أدرعي في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على عدة أهداف إرهابية لحزب الله داخل لبنان".

ومن بين الأهداف، وفق المصدر نفسه، بنى تحتية وموقع عسكري "عمل فيه مخربون في التنظيم".

وما يزال حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف بالصواريخ، مما خلف عددا من القتلى والجرحى.

وتقول تقارير إعلامية إن عدد القتلى في لبنان منذ بدء الأعمال العدائية على حدود لبنان مع إسرائيل ارتفع إلى ما يزيد على 80 شخصا، معظمهم مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية.

وتفجر العنف على الحدود بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ويتخوف الغرب من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وانجرار الولايات المتحدة وإيران لها.