ووسط ترقب بدء الهدنة المؤقتة في القطاع، شنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفا عنيفا على مواقع متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وفي منطقة الصفطاوي ومحيط حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

تصعيد في طولكرم

من جهة أخرى، وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدف منزلا وتجمعات للفلسطينين.

وأفاد مراسلنا أيضا بمقتل فلسطيني آخر في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، خلال اقتحام قوة إسرائيلية أخرى للمدينة.

في غضون ذلك، ضربت قوات الاحتلال حصارا على مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

كما أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال لاحق سيارات الإسعاف التي كانت تتنقل مصابين في طولكرم، وعرقل عملها ومنعها من التحرك بحرية.

الهدنة

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان حركة حماس التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 أيام.

وقالت الحركة إنه سيتم بموجب الاتفاق إطلاق سراح 50 محتجزا لدى حماس من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما، وذلك حسب الأقدمية.

وينص الاتفاق أيضا على وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، إلى جانب وقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

كما يتضمن الاتفاق إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء شمالا وجنوبا.

وينص الاتفاق أيضا على وقف حركة الطيران في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام، ووقف حركة الطيران في شمال القطاع لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

وتلتزم إسرائيل خلال فترة الهدنة بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع، إلى جانب ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.