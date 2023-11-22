وكان مسؤولون من قطر، التي تتوسط في المفاوضات، والولايات المتحدة وإسرائيل وحماس، يقولون منذ أيام إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا.

وهذه أبرز البنود التي اتفق عليها الطرفان، وفقما أعلنت كل من الحكومة الإسرائيلية وحماس: