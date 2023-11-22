ووفق الوكالة فقد اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالو إنها لاقتحام القوات الإسرائيلية لطولكرم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أفادت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، بمقتل 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، بعد استهداف قوات إسرائيلية لشقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية فإن غالبية القتلى في القصف الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وقد جرى نقل جثث المتوفين والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.

وفي مخيم جباليا شمال غزة، أعلنت مصادر طبية مقتل 5 مواطنين بينهم ثلاثة من طواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية.

كذلك قتل 24 فلسطينيا على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو شماس، ومنزلا آخر في دير البلح وسط غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 14100، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود.