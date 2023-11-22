وأضاف نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وفيما يلي أبرز ما قاله نتنياهو اجتماع الحكومة الإسرائيلية:

الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.

بايدن ساعد في تحسين الصفقة لتشمل المزيد من الرهائن.

وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، ستسمح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة.

ونقل مراسلنا عن مصادر إسرائيلية قولها إن الحكومة تتوقع إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين يوم الخميس.

من جانبه قال عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الاتفاق هو خطوة أولى نحو إعادة جميع الرهائن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قبل اجتماع الحكومة: "هناك فرصة لنضوج الخطوط العريضة التي ستؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين. وبدون الضغط العسكري لن تكون هناك فرصة لإعادة المزيد من الرهائن".

ونقلت "رويترز" عن الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إعلانه مساء الثلاثاء، وفاة الرهينة الإسرائيلية حنا كتسير التي كانت محتجزة لديها منذ الهجوم على إسرائيل الشهر الماضي.

وتتفاوض إسرائيل والولايات المتحدة وقطر، التي تتوسط مع حماس، منذ أسابيع بشأن إطلاق سراح الرهائن الذي سيقترن بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية.