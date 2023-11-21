وقال مراسلنا نقلا عن مصادر، إن غالبية أعضاء الحكومة الإسرائيلية موافقون على اتفاق تبادل الأسرى مع حماس.

يأتي ذلك فيما أعلنت حزبي الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش وحزب عوتسما يهوديت أو قوة يهودية برئاسة إيتمار بن غفير، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن معارضتهما لصفقة المختطفين المزعومة، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء الحزبين يفكرون في الاستقالة إذا تمت الموافقة على الصفقة.

ومن المتوقع أن يدعم وزراء الليكود ومعسكر الدولة والأحزاب الحريدية الصفقة.

وقال وزير المالية في الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش"بقدر ما تكون المنشورات المتعلقة بصفقة المختطفين التي سيتم تقديمها إلى الحكومة اليوم صحيحة، فإن الصفقة المقترحة سيئة ويجب عدم الموافقة عليها. سيئة لأمن إسرائيل، وسيئة للمختطفين، وسيئة لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف "نريد أن نرى جميع المختطفين في المنزل بصحة جيدة وآمنين وقلوبنا مع عائلاتهم. ولهذا السبب بالتحديد لا ينبغي الاتفاق على هذه الصفقة".