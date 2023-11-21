وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، ستطلق حماس في المرحلة ستطلق سراح 30 طفلا و8 أمهات مع 12 امرأة أخرى.

وأضافت أن إسرائيل ستتسلم كل مساء قائمة المفرج عنهم في اليوم التالي، وتوافق مقدما على إطلاق سراح حوالي 300 أسير فلسطيني، من أجل التحضير لإطلاق سراح ما يصل إلى مائة محتجز إسرائيلي في المرحلة الثانية، رغم أنه من المتوقع أن يكون الرقم ما بين 50 و 70.

وبحسب الصحيفة، ستسعى حركة حماس، خلال أيام وقف إطلاق النار لتحديد أماكن من لن يتم إطلاق سراحهم من الرهائن في المرحلة الأولى.

وأفاد مراسلنا بأن غالبية في الحكومة الإسرائيلية ستصوت خلال جلسة الحكومة بالموافقة على اتفاق تبادل الأسرى مع حماس، فيما يعارض حزب قوة يهودية برئاسة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وحزب الصهيونية المتدينة برئاسة بتسلإيل سموتيرش صفقة تبادل الأسرى مع حماس.