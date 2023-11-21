جاء ذلك في كلمة وجهها رئيس دولة الإمارات في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة "بريكس" بشأن الأوضاع في قطاع غزة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد رئيس دولة الإمارات أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس "حل الدولتين"، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفق وكالة أنباء الإمارات.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على "ضرورة بذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المتضررين والعمل على إيجاد بيئة من السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط ومواصلة جميع الجهود لضمان أن يصبح الحوار والتعايش السلمي طريقاً للاستقرار في المنطقة".

وفي تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا)، قال رئيس دولة الإمارات:"شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة #بريكس بشأن قطاع غزة... الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف:"تؤكد الأزمة الحالية أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام".