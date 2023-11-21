جاء ذلك على هامش اجتماع بين وزير الخارجية الروسي واللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التصعيد في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية الروسية:

موسكو ترحب بالمبادرة العربية الإسلامية حول غزة.

يجب حل المسائل العالقة وهي وقف النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

حجم المساعدات الوصالة لقطاع غزة قليل.

أشيد بجهود الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لوقف نزيف الدمار بغزة وتحقيق التسوية.

الأولوية هي لوقف إطلاق النار في غزة.

يجب التحضير لإطلاق عملية سلام على أساس حل الدولتين.

الدول العربية والإسلامية تلعب الدور الرئيسي لحل الأزمة الراهنة في فلسطين.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: