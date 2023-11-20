قال المتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، مساء الاثنين، إن سلاح الجو يشن ضربات مكثفة لحماية القوات الأرضية التي تقاتل في غزة باليوم الـ45 للحرب، متهما حركة حماس باستخدام السكان دروعا بشرية.