قال المتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، مساء الاثنين، إن سلاح الجو يشن ضربات مكثفة لحماية القوات الأرضية التي تقاتل في غزة باليوم الـ45 للحرب، متهما حركة حماس باستخدام السكان دروعا بشرية.
جاءت تصريحات دانيال هغاري في إيجاز صحفي عقده في تل أبيب.
وأضاف: "أبلغنا عائلات 388 جنديا وضابطا في الجيش بمقتلهم منذ بدء الحرب".
وقال في المؤتمر الصحفي:
- عثرنا على وسائل قتالية ومواد استخبارية بالقرب من المدارس والمستشفيات، فهذه طبيعة حركة حماس التي تستغل السكان كدروع البشرية
- عثر الجنود على مسيرات داخل مسجد في منطقة الزيتون حيث تحول إلى مختبر للأسلحة، ووجدنا فتحة نفق فيه.
- سلاح الجو يشن ضربات جوية لتقليل المخاطر على قواتنا البرية وهذه القوات تواصل التقدم حسب ما هو مخطط لها والأمر يتطلب وقتا ويحتاج إلى صبر.
- الحرب عبارة عن مراحل وكل يوم نجري تقييمات للعمليات.
- الجيش يقرر حجم قوات الاحتياط في المعركة ونجري حسابات بشأن بعض عديد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة منها الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيد وتمكن من مواصلة القتال.
- في الشمال، هاجم جيش الدفاع بنى إرهابية لحزب الله بطائرات سلاح الجو والدبابات والمدفعية في عملية كبيرة.
- قضينا على عدد من المخربين الذين أطلقوا الصواريخ وخلية حاولت إطلاق صواريخ تجاهنا.
- حزب الله أطلق مسيّرات تجاه الأراضي الإسرائيلية وكان ردنا بصورة عنيفة ومستعدون للرد