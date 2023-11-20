وقالت إسرائيل، يوم الأحد، إن الحوثيين استولوا على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في جنوب البحر الأحمر، ووصفت الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" يترتب عليه عواقب على الأمن البحري الدولي.

وأكد الحوثيون أنهم استولوا على سفينة في تلك المنطقة، لكنهم وصفوها بأنها إسرائيلية.

وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوم الاثنين، الاستيلاء على السفينة "غالاكسي ليدر" التي تديرها شركة نيبون يوسين،قائلا إن اليابان تناشد الحوثيين الإفراج عن السفينة.

وقالت أمبري البريطانية للأمن البحري، يوم الاثنين إن سفينتين أخريين مدرجتين أيضا على أنهما تحت إدارة شركة راي كار كاريارز، وهما السفينة غلوفيز ستار وهيرميس ليدر، حولتا مساري إبحارهما الأحد.

وكانت السفينة "هيرميس" قد حددت مسارا للإبحار إلى الجنوب من ميناء نشطون في اليمن عندما حولت رحلتها.

وأضافت أمبري "واصلت السفينة الإبحار عائدة من حيث أتت، مما أظهر وجهة جديدة على نظام تعقب السفن وهذه الوجهة هي هامبانتوتا في سريلانكا". ومضت قائلة "تعرضت السفينة لتعيطل عمل لمدة أربعة أيام على الأقل، وأبحرت مسافة 1876 ميلا بحريا إضافيا".

وأظهرت بيانات تتبع السفن بالنظام الذي يشار إليه اختصارا (إيه.آي.إس) يوم الاثنين أن السفينة غلوفيز ستار انجرفت لعدة ساعات في البحر الأحمر قبل مواصلة رحلتها.

وقالت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي إن قواتها ستشن مزيدا من الهجمات على إسرائيل، وإنها قد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحرالأحمر ومضيق باب المندب.

ونقلت رويترز عن الإدارة البحرية الأميركية في تقرير استشاري إن السفينة غالاكسي ليدر خُطفت على بعد نحو 50 ميلا غربي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفة أنه يتعين على السفن "توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "لقد شهدنا بالأمس رقما قياسيا جديدا.. للمرة الأولى نرى إعلانا رسميا عن قراصنة يستولون على سفينة في أعالي البحار، وهو ما أعتقد أنه يشكل تهديدا كبير اللقانون والنظام الدوليين".