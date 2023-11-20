وقال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة:

- تمكننا من استهداف 60 آلية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند في محاور عدة جنوب حي الزيتون وحي الشيخ رضوان وحي التوام وبيت لاهيا.

- تنفيذ عمليات نوعية في محاور عدة كان من أبرزها: كمين ضد قوة راجلة تتبع جرافة جنوب مدينة غزة يوم السبت.

- استهدفنا ناقلة جند يوم السبت بقذيفة الياسين ثم نزل منها 3 أفراد فأجهز عليهم مقاتلونا.

- "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".

- "أكد مقاتلونا في مناطق الاشتباك أن العدو حين يعجز عن سحب الآليات يقوم بقصفها من الجو في محاولة لمحو آثار خيبته".

-"الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".