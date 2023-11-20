ونقلت رويترز عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله "أعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بات قريبا".

ورغم استمرار القتال بين مسلحي حماس والقوات الإسرائيلية، التي تشن هجوما، يقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لتحرير بعض الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وتحتجز حماس حوالي 240 رهينة منذ هجومها الدامي عبر الحدود على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما دفع إسرائيل إلى اجتياح القطاع للقضاء على الحركة الإسلامية بعد عدة حروب غير حاسمةمنذ عام 2007.

وقال مايكل هرتسوغ السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة خلال مقابلة مع برنامج على شبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل تأمل في أن تفرج حماس عن عدد كبير من الرهائن "في الأيام المقبلة".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة يوم الأحد إن العقبات الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق "بسيطة للغاية"، إذ تتبقى مسائل "عملية ولوجستية"بشكل رئيسي.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن المفاوضات "المعقدة للغاية والحساسة للغاية" تحرز تقدما.