ونقلت رويترز ن مسؤول أميركي إن آموس هوكشتاين، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأمن الطاقة سيتوجه إلى إسرائيل يوم الاثنين إلى إسرائيل لمناقشة قضايا متعلقة بالحدود الشمالية مع لبنان، بما في ذلك كيفية منع اتساع رقعة الصراع في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول "هذه الزيارة تأتي متابعة لأخرى قام بها هوكشتاين الشهر الجاري لبيروت، حيث أوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن يتصاعد الصراع في غزة ويمتد إلى لبنان".

وأردف "سيؤكد هوكشتاين خلال وجوده في إسرائيل على أن استعادة الهدوء على امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب أن يمثل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان".

يأتي ذلك فيما تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توسعا في استخدام كل من من حزب الله وإسرائيل للطائرات المسيّرة في القصف المتبادل، الذي بدأ في اليوم الثاني من الحرب الإسرائيلية على غزة.