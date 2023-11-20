ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو عن العمليات العسكرية، كانت في غالبيتها على ما يبدو في مدينة غزة، وفق معالم ظهرت في الفيديو.

وبدأ الفيديو بجنود يسيرون على شاطئ البحر تماما، في وقت الصباح المبكر أو لدى غياب الشمس.

وفي مقطع آخر، يبدو أنه التقط من طائرة مسيرة، يظهر عددا ضخما من المركبات العسكرية الإسرائيلية وهي متمركزة في ساحة الكتيبة، بغربي مدينة غزة المطل على البحر.

وفي لقطات أخرى يظهر عدد من عناصر المشاة في الجيش الإسرائيلي في بعض أرجاء مدينة غزة، وتبدو من بعيد عمارة "بنك فلسطين" الشهيرة في حي الرمال الحيوي بغرب مدينة غزة.

ويعيد الجيش إظهار دباباته في منطقة الكتيبة، لكن من زاوية أخرى، تظهر معالم عمارة سكنية بارزة فيها.

وفجّر الجيش الإسرائيلي منزلا في المدينة، وفق أحد المقاطع، دون أن يوضح السبب وراء ذلك في حين أطلق جنود إسرائيليون النار في مناطق أخرى.

أما حركة حماس فقد نشرت مقاطع فيديو تظهر إطلاق عناصرها صواريخ مضادة للدروع من طراز "الياسين 105" على الدبابات الإسرائيلية.

وقالت إن هذه المقاطع تظهر استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية وخاصة الدبابات في مدينة غزة.

وفي أحد المقاطع، يظهر مقاتل من كتائب القسام، وهو يطلق قذيفة على دبابة إسرائيلية، ويبين الفيديو مثلا متجر يحمل اسم "الغرابلي هوم"، الذي يقع في شارع جامعة الدول العربية بحي تل الهوا بغربي مدينة غزة.