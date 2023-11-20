وتم إجلاء الأطفال الخدج من الشفاء، أكبر مستشفيات قطاع غزة، بعدما تحوّل الى محور للعمليات العسكرية في الأيام الماضية وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلائه.

وفي حين كان مدير المستشفيات في قطاع غزة أكد الأحد لوكالة فرانس برس إجلاء 31 طفلا خديجا من المستشفى، لم يتضّح على الفور سبب وصول 29 منهم فقط إلى مصر.

وفي تصريحات سابقة لسكاي نيوز عربية، قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار يوم الاثنين، إن 32 طفلا من الأطفال الفلسطينيين الخدج يرجح وصولهم اليوم (الاثنين) الأراضي المصرية.

وأوضح عبد الغفار، أن السلطات الصحية في مصر وضعت كل الترتيبات لاستقبال هؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أنه سيكون في استقبالهم بمعبر رفح البري، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وأضاف أن مستشفيات شمال سيناء والمحافظات القريبة منها وعددا من محافظات القاهرة تستقبل الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية الصحية، سواء كانوا من جرحى القصف الإسرائيلي أو من أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان.