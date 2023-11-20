وكتبت ممثلية فلسطين في لندن على حسابها الموثق على منصة "إكس" إنها تعرضت لهجوم وتخريب يوم السبت الماضي.

وفوق ذلك، تلقت الممثلية تهديدات بالقتل كما أُلحقت أضرار بمركبات الممثلية وتعرضت ممتلكاتها للتخريب.

وذكرت أن هذا الهجوم الذي وقع يوم 18 نوفمبر الجاري، هو الرابع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت أنها أبلغت الشرطة البريطانية بالهجمات والتهديدات التي تلقتها.

ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب حماية دبلوماسية فورية لممثلية فلسطين في لندن من الحكومة البريطانية، محملا سوناك وحكومته مسؤولية سلامة السفير وطاقم السفارة وعائلات العاملين فيها.

وقالت الممثلية إن الحكومة البريطانية فشلت في تأمين الحماية الدبلوماسية للبعثة الفلسطينية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكتب سفير فلسطين لدى بريطانيا، حسام زملط، على حسابه بمنصة "إكس"، إن الحكومة البريطانية فشلت في تأمين حماية للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لندن، وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف أن "عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومة البريطانية أمر لا يمكن تفسيره"، واعتبر الأمر "غير مقبول".