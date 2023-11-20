وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القصف الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفته أيضا بالرصاص الحي وبشكل مباشر، كما أطلقت قذائف المدفعية في محيطه.

وأشارت الوكالة أن استهداف المستشفى تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطباء.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالجرحى، بالتزامن مع قصف بالمدفعية محيط المستشفى بشكل عنيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال قطاع غزة أيضا.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل.

وأضافت "وفا" أن "مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الثاني من المستشفى، ما أدى لتدمير المكان بشكل كبير، إضافة إلى إصابة طبيبين خلال عملهما".

وأشارت إلى أن "عدد الشهداء في تزايد خاصة أن الكهرباء مقطوعة ومن الصعب إجراء العمليات الجراحية لإنقاذ حياة الجرحى".

وأوضحت أن آلاف النازحين متواجدين داخل المستشفى، إضافة إلى الطواقم الطبية والعاملين في المستشفى وعددهم لا يتجاوز الـ100، الذين يتخوفون من مجزرة قد يرتكبها الاحتلال في المستشفى عبر تشديده الحصار والقصف المتواصل.

من جهته، أفاد مدير الصحة الفلسطينية في غزة بأن القوات الإسرائيلية "قصفت قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي".

وقال مدير الصحة الفلسطينية في غزة إنه يوجد في المستشفى أكثر من 650 مريضا، بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.

من ناحية ثانية، أفادت مصادر تابعة لحركة حماس بمقتل 11 شخصا في قصف اسرائيلي استهدف منزلين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن الضحايا قتلوا جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزلين لعائلتي أبو شلوف وضهير قرب مستشفى النجار الواقع شرقي رفح.