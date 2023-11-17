وقال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن "الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر".

ووصف أبو سليمة المستشفى بالثكنة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى.