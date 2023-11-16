وتحدث المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي لموقع "سكاي نيوز عربية" عن الخطوة، قائلا:‏‏"توجيه قافلة مساعدات إلى قطاع غزة يأتي تنفيذا لقرار اتخذه مجلس إدارة النادي عقب اندلاع ‏الحرب، في محاولة للتضامن مع أشقائنا في فلسطين".‏

وأضاف شلبي: "قرار المجلس شمل عددا من الإجراءات، على رأسها تخصيص إيراد ‏التذاكر في مباراة الإياب مع فريق سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي لصالح سكان غزة، ‏وبالفعل تم توجيه الدخل بالكامل لإعداد القافلة".

وقرر الأهلي أيضا في 18 أكتوبر الماضي، إيقاف البث على جميع المنصات الرسمية للنادي والموقع وقناته ‏التلفزيونية، بجانب دعوة الأعضاء في جميع فروعه للتبرع بالدم لصالح المصابين في فلسطين، فضلا عن ارتداء ‏كل الفرق الرياضية شارات سوداء في الملاعب.‏

وطالب النادي الجهات المعنية بالسماح لحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء سيمبا التنزاني ‏لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير النادي لدعم الأشقاء بفلسطين، مع تخصيص العائد المالي ‏بالكامل من التذاكر لغزة، وحصل على الموافقة بحضور 30 ألف مشجع.

احتياجات أساسية

ويؤكد شلبي أنه "فور استلام إيراد المباراة تم العمل على قدم وساق طوال الأيام الماضية لتجهيز قافلة ‏المساعدات بكافة الاحتياجات الأساسية، سواء كانت سلع ومنتجات غذائية أو مواد طبية فضلا عن المياه، ‏نظرا لعدم توافرها نتيجة للأوضاع القاسية في غزة".

ويوضح المدير التنفيذي للنادي لموقع "سكاي نيوز عربية"، "حرص الجميع على اختيار ‏المستلزمات المختلفة التي تلبي الاحتياجات اليومية لأهالي القطاع، كمساهمة بسيطة لتخفيف المعاناة التي ‏يمر بها الفلسطينيون خلال الفترة الماضية".

ويذكر شلبي: "القافلة مكونة من 4 شاحنات كبيرة، تحركت يوم الخميس في اتجاه معبر رفح، وعقب ‏وصولها ستنتظر لحين الحصول على الموافقات اللازمة من أجل دخولها في التوقيتات المناسبة، ‏ونأمل بلوغها غزة سريعا".‏

وينوه المدير التنفيذي للأهلي إلى أن قافلة مساعدات النادي الأهلي لغزة "تحركت تحت مظلمة مؤسسات التحالف الوطني ‏للعمل الأهلي التنموي في مصر، التي تضم مجموعة من أكبر مؤسسات العمل الأهلي بالبلاد، نظرا لخبرتها الواسعة ‏في المجال ومشاركتها في إرسال العديد من القوافل إلى القطاع".

وقبل تحرك القافلة في الطرق المؤدية إلى معبر رفح البري، حرص عدد من أعضاء النادي الأهلي على ‏التواجد في نقطة انطلاق الشاحنات للتأكيد على دعمهم الكامل لغزة، فضلا عن حضور ‏عضو مجلس الإدارة مهند مجدي، الذي كتب رسالة مؤازرة إلى الأهالي بالقطاع.‏

ويشير شلبي إلى أن "الأهلي لن يتوقف عن مساندة سكان غزة خلال ‏الأزمة الحالية"، وأن "النادي مستمر بالمشاركة في الخدمات المجتمعية التي تمنح الفلسطينيين جزءا ‏بسيطا من حقوقهم الإنسانية".