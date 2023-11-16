وبلغ إجمالي المساعدات التي أرسلتها مصر إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى الآن، نحو 11 ألف طن من المواد الغذائية والأدوية والمياه والمستلزمات الطبية، وفقا لوزارة لخارجية المصرية.

وحذر الهلال الأحمر المصري من قرب نفاد مخزون المساعدات المتوافرة في مخازن مدينة العريش.

وفي السياق ذاته، استقبل الجانب المصري من معبر رفح، الخميس، نحو 180 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية قادمين من غزة يحملون جنسيات مصر والأردن وبريطانيا وأيرلندا، ضافة إلى 9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

وأكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، أن 70 بالمئة من المصابين الفلسطينيين في مستشفيات مصر من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بمغادرة نحو 140 فلسطينيا يحملون الجنسية الإسبانية إلى مدريد من مطار القاهرة عقب إجلائهم من قطاع غزة دفعات خلال الأيام الماضية.

ومن جهة أخرى، يستعد جهاز تنظيم الاتصالات في مصر لتثبيت 22 برجا لتقوية شبكات الاتصالات بطول الشريط الحدودي مع غزة، للمساعدة في تغذية القطاع بخدمات الاتصالات ولو بشكل جزئي.