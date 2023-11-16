وأضاف مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط ريك برينان لـ"رويترز"، أن إحدى العقبات تتمثل في أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لتشغيل سيارات الإسعاف داخل غزة لإجلاء المرضى.

وقال برينان: "نجري مفاوضات لجلب سيارات إسعاف مصرية إلى غزة للمساعدة في عمليات الإجلاء".

وأردف قائلا إن مصر "منفتحة لعبور سيارات إسعاف مصرية إلى غزة، طالما يمكن توفير الضمانات الأمنية والمرور الآمن".