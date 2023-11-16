وتأتي هذه الدورة الـ18 من المعرض الدولي لتبرهن على صلابة التعاون الدفاعي القائم بين الولايات المتحدة وشركائها، والذي يمثل دعامة استقرار لمنطقة الشرق الأوسط، كما تمثل استضافة دبي للمعرض إشارة متجددة على المكانة الدولية المرموقة التي حققتها دبي كمركز متقدم لصناعات الطيران والفضاء.

تقام فعاليات معرض دبي للطيران 2023 على مساحة واسعة في مطار آل مكتوم الدولي تم تخصيصها لعرض أكثر من 180 طائرة مزودة بأحدث تقنيات الطيران المدني والعسكري وتمثل أقوى قدرات التصنيع حول العالم، كما يحتضن المعرض 20 جناحًا دوليًا ومساحات لأكثر من 1400 شركة عارضة، و300 متخصص يقدمون جلسات متنوعة ضمن 9 برامج متكاملة للفعاليات تشمل الجوانب التكنولوجية والاستدامة والدفاع.

وتأتي استضافة دبي لهذه الدورة الجديدة من معرض دبي للطيران في إطار ما حققته دولة الإمارات من إنجازات ملموسة في صناعات الطيران خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ساعدت القطاع على النمو وعززت من الأهمية العالمية للمعرض كمنصة للعديد من الفرص الاقتصادية والتقنية والاستراتيجية الواعدة، ففي دورة عام 2021 على سبيل المثال، شاركت أكثر من 100 شركة أميركية متخصصة في أنظمة الطيران بفعاليات المعرض على نحو أسهم في تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال صناعة الطيران المدني والعسكري، فضلًا عن تعزيزه للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

تشارك الولايات المتحدة في معرض دبي للطيران 2023 بوفد عسكري من القيادة المركزية في تعبير عن جدية الولايات المتحدة تجاه التزامها بأمن المنطقة، وكذلك عن الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعرض من حيث ما يقدمه من فرص للشركات الأميركية المتخصصة في أنظمة الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي.

تشمل مشاركة الولايات المتجدة في فعاليات دبي للطيران عرض الأنظمة المتقدمة للنقل الجوي AAAM بتركيز على الأوجه التقنية لهذه الأنظمة وقابلية التكامل التشغيلي والتعاون وبناء القدرات على نحو مستدام يخدم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة بتعزيز أمن الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج ككل في مواجهة التحديات الإقليمية.

وهذا ويذكر أن القيادة المركزية قد أضفت تغييرات على جدول عرض أنظمتها في معرض دبي للطيران 2023 لتستثني أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من العرض في هذه النسخة من الفعاليات.