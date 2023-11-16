وتضاربت الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن أعداد المصابين في الهجوم قرب بيت لحم، وعدد المشاركين في الهجوم.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن 4 إسرائيليين أصيبوا، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، وفقما نقلت عن مصادر طبية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية قتلت المهاجم الفلسطيني بالرصاص.

لكن القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي قالت إن عدد المصابين في الهجوم 5.

وذكرت أن 3 مسلحين فلسطينيين وليس واحدا هم من شاركوا في الهجوم.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على شبكات التواصل أجسادا ملقاة على طريق الأنفاق، وتحديدا عند الحاجز العسكري المؤدي إلى الأنفاق، الذي يقع غربي بيت لحم، بينما انتشرت قوات أمنية وعسكرية ومركبات الإسعاف بالمكان.

وطريق الأنفاق يكتسب أهمية كبيرة، إذ يربط المستوطنات الإسرائيلية في جنوبي الضفة الغربية بمدينة القدس.

وهو عبارة عن طريق إلتفافي يتكون من نفقين كبيرين داخل جبال بيت لحم والقدس، فضلا عن جسر معلق.

وتعرض هذا الطريق لهجمات فلسطينية متكررة خلال الحرب الحالية وفي أوقات الاضطرابات.