وأعرب غريفيث خلال إحاطة صحافية في جنيف عن قلقه العميق من توسع حرب إسرائيل ضد حماس إلى ما هو أبعد من غزة و"شمالًا".

وقال "إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل، فأنا أخشى الأسوأ".

وأضاف "يمكننا بسهولة أن نتخيل الأسوأ لأنها ستكون حربًا تجعل حتى غزة بأهوال الصراع اليومي المروعة فيها، تبدو كأنها مجرّد بداية".

وأشار إلى أنه بحث هذه المخاوف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي تدعم بلاده حماس وحزب الله.

وتابع غريفيث "بطبيعة الحال، كان القلق بشأن التوسع هو الموضوع الذي ناقشته معه بشكل أساسي (...) وبالطبع اتفق معي على أن مثل هذا التوسع لن يكون أمرًا جيدًا".

وقال أيضًا "ستكون حربًا إقليمية تؤثر على أماكن كثيرة"، لافتا إلى مشاهدة تداعيات هذه الحرب في سوريا واليمن.

خلال الاجتماع الذي عُقد الأربعاء، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية "إن كميات المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة قليلة جدًا وتكاد تكون معدومة، ومن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فورية وجادة في هذا الصدد".

ودعا إلى "إدارة قوية وعاجلة من قبل الأمم المتحدة لرفع الحصار عن معبر رفح الحدودي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

ولفت غريفيث إلى أن الأمم المتحدة لديها 460 شاحنة مساعدات جاهزة للانطلاق، داعيًا إلى فتح مزيد من المعابر الحدودية ومناشدًا جميع الأطراف التعاون من أجل ضمان دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء غزة.