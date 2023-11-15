وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق اليوم أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة أصيبوا خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية توفير الحماية لكوادر المستشفى.

وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني "أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليه".

وأكد الجيش مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إن "الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو قد أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم مواطنين فلسطينيون إلى قسم الطوارئ".

وأضاف أن "تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وقال:" إن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر".

وأضاف أن "الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة-الجيش العربي لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء".