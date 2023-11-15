وذكر الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني "أن سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا إليه".

وقال المصدر :"إن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، ويقدم زملاؤهم العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين".

وأضاف أن "القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره".

وأكد المتحدث الرسمي أن المستشفى سيستمر بأداء واجبه تجاه الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.