ويظهر الفيديو عددا من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء وهم يحاولون إجلاء مرضى من مبنى، قال متحدث فيه الفيديو إنه مبنى "التخصصات" في المستشفى.

وكان الفيديو يظهرا غبارا ودمار في غرف بالمبنى من جراء القصف الإسرائيلي، وكان العاملون الطبيون يسعلون من جراء الغازات التي رافقت الانفجارات على ما يبدو.

وقال إن هؤلاء عملوا على إجلاء المرضى قسم العناية المركزة إلى هذا المبنى، ثم بسبب القصف جرى نقلهم مرة ثانية إلى داخل الممرات.

ورصد الفيديو عمليات نقل بعض الجرحى بينما كانوا على أسرة متحركة، وسط غبار كثيف يغطي الممرات.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ اقتحام مجمع الشفاء ليل الثلاثاء الأربعاء، قائلا إن الأمر عبارة عن عملية "دقيقة ومحددة الهدف" ضد حركة حماس، التي يتهمها بأنها تدير موقعا عسكريا أسفل المجمع، وهو ما تنفيه الحركة.

وقالت السلطة الفلسطينية إن ما يجري بحق المجمع الطبي جريمة حرب.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ما من مؤشرات على وجود أي من المختطفين في المستشفى.

ودانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية تابعة لها اقتحام الجيش الإسرائيلي، لمستشفى الشفاء.

وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من اقتحام الستشفى.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إن "التقارير عن التوغل العسكري في مستشفى الشفاء تثير القلق العميق".

وأضاف "لقد فقدنا الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيين في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".