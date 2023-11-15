وهذه هي أول مرة يسقط فيها قتلى منذ أن بدأت الولايات المتحدة توجيه ضربات انتقامية ضد الجماعات المسلحة التي تتهمها بمهاجمة القوات الأميركية في قواعد بالعراق وسوريا. واستهدفت الضربات الأخرى منشآت غير مأهولة تشمل مخازن أسلحة.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 55 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر مما أدى إلى إصابة 59 فردا لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة.

وجاء في بيانات يقال إنها صادرة عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي ردا على الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة.

وذكر المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الأشخاص قُتلوا في ضربة أميركية على منشأة تدريب بالقرب من مدينة البوكمال.

وأضاف أن شخصا آخر ربما قُتل في ضربة ثانية تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إنها شنتها على مخبأ بالقرب من مدينة الميادين.

وقال إن تقديرات الجيش الأميركي تشير إلى عدم مقتل أي نساء أو أطفال في الضربات.

فيما ذكرت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ أن التقييم جار.

وقالت سينغ للصحفيين "نحن على علم بوجود أعضاء تابعين للحرس الثوري الإيراني بالقرب من المنشآت التي قصفتها طائراتنا. لكن ليس لدي المزيد من المعلومات عن عدد القتلى أو أي تفاصيل أخرى".