وأضافوا أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية.

وقال مسؤول أميركي للصحفيين، شريطة عدم نشر اسمه، "اليوم... نجدد إعفاء للعراق (من عقوبات إيران) بشأن الكهرباء... هذا هو الإعفاء رقم 21 المتعلق بالكهرباء منذ عام 2018. وسيكون التجديد لمدة 120 يوما أخرى. سيسمح هذا الإجراء للعراق باستخدام أمواله الخاصة لدفع ثمن واردات الكهرباء الإيرانية عبر حسابات إيرانية مقيدة في العراق".