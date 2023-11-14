وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في مؤتمر صحفي، إن حصيلة الضحايا بلغت 11320، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة.

وأضاف أن عدد الضحايا في المجال الصحي بلغ 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف. كما لقي 22 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيا حتفهم.

وأشار إلى أن "عدد الإصابات بلغ 29200 إصابة، أكثر من 70 في المئة منهم من الأطفال والنساء".

وأكد أنه "في ظل استهداف جيش الاحتلال (الإسرائيلي) المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف".

وشدد على أن الحرب "على المستشفيات مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، فلم يتركوا مكانا إلا استهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار أو بالقذائف الحارقة".

واعتبرت حكومة حماس أن إسرائيل تمارس "حرب إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، من خلال قصفه بكافة أنواع الأسلحة".