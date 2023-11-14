وقال كوهين في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "عقدنا، وزير الصحة والعائلات وأنا، اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حتى اليوم لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء".

واضاف: "سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية إلى غزة، لكن حتى اليوم لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا".

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن نحو 240 شخصا محتجزون في قطاع غزة، منذ الهجوم غير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة في موازاة عملية برية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تواصل جهودها لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة، وخصوصا عبر اتصالات مباشرة مع حماس وجهات أخرى لها نفوذ لدى الأطراف المعنية.

وأوضحت المنظمة أنها تواصل طلب الحصول على معلومات عن المحتجزين ووضعهم الصحي، وتجهد أيضا لتحديد مصير المفقودين.