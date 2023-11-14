ونشر الأطباء في المركز فيديو قصير لرفع وعي الجيش بضرورة ارتداء نظارات واقية في جميع الأوقات لمنع إلحاق الضرر بالعيون أثناء القتال.

وقال الدكتور ليرون كرافيتز والدكتورة آنا بونين من قسم طب العيون في المركز خلال الفيديو إنهما عالجا في الأسابيع الماضية أكثر من 20 جنديا أصيبوا بأذى في أعينهم بدرجات متفاوتة الخطورة، حتى أن أحد الجنود فقد بصره أثناء القتال.

وأضافوا أن الأضرار ناجمة عن "موجات انفجارية" من أسلحة وشظايا.

ونصح الأطباء جنود الجيش الإسرائيلي بضرورة ارتداء النظارات الواقية طوال الوقت.

وأضافوا أن الجيش الأميركي خفض الضرر الذي يلحق بالعيون أثناء القتال من 16 بالمئة إلى نصف بالمئة من خلال التأكد من ارتداء الجنود نظارات واقية.