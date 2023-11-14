ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان، قولهم إن جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين عند حاجز زعترة أوقفوا مركبة، وأشهروا السلاح صوب السائق الذي رفض الخروج منها.

وبعد رفض السائق الأمر، صدمته إحدى الدوريات الإسرائيلية بشكل متعمد، مما أدى ذلك إلى إزاحة السيارة وانقلاب المركبة العسكرية، حسبما وثقه الفيديو.

ولم تعرف بعد هوية السائق أو وضعه الصحي بعد هذا الحادث.

وتشهد الضفة الغربية توترا بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة، في الوقت الذي تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها.

كما تشتبك عناصر الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين في الضفة، وتداهم بعض مخيمات اللاجئين هناك.

ومنذ اندلاع الحرب، قتل أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.