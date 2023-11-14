وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الجيش الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين فضلا عن إصابة عدد آخر، وخلف دمار كبيرا في الشوارع والبنى التحتية.

وتعيش الضفة الغربية حالة من التصعيد المستمر منذ أكثر من عامين، لكنه تعمق بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في الأيام الأخيرة أن الضفة الغربية "على وشك انفجار كبير".

وفي السياق ذاته، حذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.