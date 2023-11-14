وذكر المصدر أن إجمالي عدد المعتقلين الحاليين في السجون الإسرائيلية بات يبلغ 7254.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، قولها إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تم اتباع سياسة جديدة وأكثر تقييدا تجاه المعتقلين الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

وذكرت بيري: "ليست هناك عودة إلى الوراء"، مضيفة: "أنا منخرطة في مناقشات مع مسؤولين أمنيين والموقف الذي نتخذه في مصلحة السجون الإسرائيلية هو احتجاز المعتقلين الأمنيين بشكل مختلف تماما عن الماضي".

كما تحدثت بيري عن ظروف احتجاز عناصر وحدة "النخبة" التابعة للجناح العسكري في حماس، بالقول: "وضعنا ما بين 4 و8 أشخاص في كل زنزانة، وهم محبوسون هناك طوال اليوم".

وتابعت: "يتم تعريفهم على أنهم أخطر المعتقلين في السجون الإسرائيلية. إنهم معزولون ولا يحصلون إلا على الأساسيات".

وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق سراحهم مقابل الرهائن، قالت كاتي بيري: "هذا ليس أمرا مطروحا. هناك أشخاص يتعاملون مع الموضوع، دعونا نأمل أن يعود الجميع إلى ديارهم".

وكانت المسؤولة الأمنية تتحدث عن صفقة تبادل تتوسط فيها عدد من الدول بين إسرائيل وحماس، التي تحتجز نحو 240 شخصا داخل قطاع غزة منذ أكثر من شهر.