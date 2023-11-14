كما سمع دوي انفجار بمحيط القرية الخضراء قرب حقل كونيكو للغاز ناجم عن استهداف المنطقة.

القرية الخضراء هي المنطقة السكنية العمالية الملحقة بحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور، وكان قد حولها الجيش الأميركي إلى مساكن لجنود وضباط قوات "التحالف الدولي".

بحسب المصادر لم تسفر الهجمات عن أي أضرار أو إصابات في صفوف قوات التحالف.

وأعلنت فصائل مسلحة عراقية فجر الثلاثاء أنها استهدفت قاعدة للجيش الأميركي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة كما استهدفت في عملية منفصلة القاعدة الأميركية في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة.

وأوضحت أنها تمكنت خلال الضربتين من إصابة "أهدافها بشكل مباشر".

وكشفت المصادر ذاتها أنها استعملت وللمرة الأولى "صاروخا ذكيا قصير المدى" من طراز "صارم" في استهداف قاعدتي التحالف الدولي.