وأوضح أن بينهم 7 أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف: "اضطررنا إلى دفنهم في قبر جماعي، الجثث تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح"، مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وقال أبو سليمة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الإثنين:

الوقود نفذ تماما، ووضع المرضى على المحك وكل دقيقة ستسمعون زيادة عدد الوفيات، بما في ذلك الأطفال الخدج.

لا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين.

مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع.

650 ما بين مريض وجريح، 50 مريض في غسيل الكلى، 36 من الأطفال خدج.

يتم قصف أي شخص يغادر المستشفى، وبالأمس حاول بعض النازحون الخروج تم قصفهم وأصيب 10.

الجثث أمام ناظرنا ولا نستطيع جلبها للمستشفى.

ماذا يحدث لمستشفى الشفاء في غزة؟