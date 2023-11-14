وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في منشور على منصة "إكس": "رصدنا قبل قليل عدة عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود في منطقة المالكية، وقد اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي إحدى عمليات الإطلاق، وسقط الباقي في منطقة مفتوحة".

وأضاف هاغاري: "قصفت طائرات حربية مساء أمس البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله في لبنان، ردا على إطلاق النار الذي تم تنفيذه في الأراضي الإسرائيلية من قبل. وتم خلال الهجوم تدمير عدد من المقرات العسكرية التي كان ينشط فيها إرهابيو التنظيم".

وكشف الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عن إطلاق قذائف من لبنان نحو منطقتي نطوعا وشتولا، مؤكدا أنه يقصف مصادر إطلاق النار تلك.

وانتشرت على منصة "إكس" مقاطع فيديو تظهر القصف الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.

وارتفع منسوب التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، الأحد، إلى حد غير مسبوق في المواجهات الحالية المستمرة على الحدود، منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وسط حديث عن تصعيد وشيك قد يقود إلى إشعال حرب على هذه الجبهة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إصابة مدنيين في هجوم شنه مسلحون بصواريخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، الأحد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأصابوا عددا من المدنيين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن من بين ضحايا الصاروخ المضاد للدبابات موظفون في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يقومون بإصلاح البنية التحتية في المنطقة.