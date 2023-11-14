وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن القوات عثرت على مركز قيادة به مستودع أسلحة يشمل قنابل يدوية وسترات انتحارية ومتفجرات أخرى خزنها مقاتلو حماس في قبو مستشفى الرنتيسي، وهو مستشفى للأطفال متخصص في علاج مرضى السرطان.

وأضاف هاغاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "وجدنا أيضا دلائل تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في المكان. هذا قيد التحقيق حاليا. ولكن لدينا أيضا معلومات استخباراتية تتحقق من ذلك".

وتابع "حماس سيطرت على كل هذه المنطقة وشنت حربها على الإسرائيليين من هذا المستشفى".

وأشار المتحدث إلى أن القوات عثرت أيضا على دراجة نارية عليها آثار أعيرة نارية والتي استخدمت على ما يبدو لنقل رهائن إلى غزة بعد هجوم حماس المفاجئ في السابع من أكتوبر.

وأشار هاغاري إلى عثور القوات الإسرائيلية على نفق أسفل مشفى الرنتيسي.

وشدد على أن "حربنا ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن الإثنين، أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وذلك بعد أكثر من 5 أسابيع من الضربات الإسرائيلية على القطاع.

كما قال غالانت إن مقاتلي الحركة "يفرون إلى الجنوب"، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته وتوغلاته في شمال قطاع غزة.

وتقصف اسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ 5 أسابيع، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ نهاية أكتوبر، تتوغل قوات برية إسرائيلية في شمال القطاع، وتخوض معارك مع مقاتلي حماس في مدينة غزة.

ويتحدث الجيش الإسرائيلي يوميا عن تدمير مزيد من البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.