وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وعسقلان، ومناطق واسعة وسط إسرائيل.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه الرشقة الصاروخية خلفت خسائر بشرية أو مادية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على ذلك.

وتواصل إسرائيل هجومها على غزة، وترفض كل دعوات وقف إطلاق النار، وتقول إن ذلك رهين بإطلاق الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس في قطاع غزة إن إجمالي عدد القتلى في القطاع ارتفع، الإثنين، إلى 11240.

وأضاف المكتب، في بيان، أن الحصيلة منذ السابع من أكتوبر تشمل 4630 طفلا و3130 امرأة.

وتبذل عدة دول جهودا كبيرة لاحتواء الصراع المتفاقم، ووقف الهجمات العنيفة المستمرة منذ أكثر من شهر على قطاع غزة.

والأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لمحطة "سي إن إن"، إن "مفاوضات نشطة ومكثفة" جارية وتشمل إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة، بخصوص تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين.