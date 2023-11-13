كما قال غالانت إن مقاتلي الحركة "يفرون إلى الجنوب"، مع تكثيف الجيش ضرباته وتوغلاته الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

وتقصف اسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ 5 أسابيع، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ نهاية أكتوبر، تتوغل قوات برية إسرائيلية في شمال القطاع، وتخوض معارك مع مقاتلي حماس في مدينة غزة حيث عشرات آلاف المدنيين.

ويتحدث الجيش الإسرائيلي يوميا عن تدمير مزيد من البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.