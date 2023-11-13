ومع استمرار القصف وتصاعد حدة المعارك على الأرض في غزة، يدور في أروقة السياسة الغربية الحديث عن مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب، ففي الوقت الذي تقول إسرائيل إنها لا تريد احتلال غزة، تشدد على مواصلة القتال حتى القضاء على حماس، في حين يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على أنها مرشحة لإدارة شؤون غزة مستقبلًا.

بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سبق وأعلن أنّ حكومته ستتولى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي إزاء ذلك، قال بوينو، إنه "بالنسبة للتكتل، فلا يمكن أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي طويل الأمد في غزة".

وشدد على أن "غزة هي جزء أساسي من أي دولة فلسطينية مستقبلية".

واعتبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سيكون كارثة إنسانية، كما أنه لن يكون سوى وصفة لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".

وتأتي هذه الأحاديث، في الوقت الذي تقول فيه "وول ستريت جورنال" إن السلطة الفلسطينية قد لا تكون قادرة على السيطرة على غزة.

وبينما تواصل إسرائيل التركيز على كسب الحرب في قطاع غزة، تضغط الولايات المتحدة من أجل الحصول على "التزامات" بشأن مرحلة "ما بعد حماس".

وقدّم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال تواجده في طوكيو، ما وصفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بـ"اللاءات الخمس": "لا للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، لا لاستخدام غزة كمنصة للإرهاب، لا لإعادة احتلال غزة بعد انتهاء الصراع، لا لحصار غزة، لا لتقليص أراضي غزة".

أزمة إنسانية فادحة

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ 40، يصف الاتحاد الأوروبي الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة بأنها باتت "مزرية"، إذ أشار "بوينو" إلى ذلك في عدد من النقاط، قائلا: