وانتشرت على منصة "إكس" مقاطع فيديو تظهر القصف الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.

وارتفع منسوب التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، الأحد، إلى حد غير مسبوق في المواجهات الحالية المستمرة على الحدود، منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وسط حديث عن تصعيد وشيك قد يقود إلى إشعال حرب على هذه الجبهة.

آخر التطورات على جبهة لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن إصابة مدنيين في هجوم شنه مسلحون بصواريخ مضادة للدبابات قرب الحدود اللبنانية.

قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات، الأحد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأصابوا عددا من المدنيين، مضيفا أنه يرد بنيران المدفعية.

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن من بين ضحايا الصاروخ المضاد للدبابات موظفون في شركة الكهرباء الإسرائيلية الذين كانوا يقومون بإصلاح البنية التحتية في المنطقة.

صباح السبت، شنت إسرائيل أول غارة في العمق اللبناني منذ بدء تبادل القصف مع حزب الله والفصائل الفلسطينية.

خلال جولة على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، السبت، إن حزب الله يقترب من "ارتكاب خطأ كبير".

هدد بأن ذلك سيؤدي إلى "تحويل بيروت إلى غزة ثانية".

التوتر يتصاعد في لبنان وإسرائيل