وتم التوصل إلى القرار بعد اتفاق بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الصحة أورييل بوسو، وفقا لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وكانت الحكومة خصصت 75 مليون (حوالي 19 مليون دولار) شيكل لهذا الغرض في وقت سابق، لكنها قررت تخصيص مبلغ جديد للهدف ذاته.

وستتيح هذه الأموال إضافة أكثر من 3 آلاف سرير في "مناطق محمية" بمجموعة متنوعة من أقسام المستشفيات، بما في ذلك غرف العمليات تحت الأرض في المركز الطبي الجامعي في بئر السبع، ووحدة العناية المركزة المحمية في مركز "زيف" الطبي في صفد.

وأكدت وزارة الصحة أنها استثمرت منذ اندلاع الحرب "مبالغ كبيرة لحماية المستشفيات والاستعداد لحالات الطوارئ" لتمكينها من العمل، وأنها ستواصل تخصيص الأموال لهذا الغرض في السنوات المقبلة.

وبحسب خطتها التي قدمتها مؤخرا، سيتم حماية حوالي 70 بالمئة من أَسِرّة المستشفيات في إسرائيل، وكذلك جميع الأَسِرّة في بنوك الدم ومراكز غسيل الكلى.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة البرنامج إلى حوالي 4.5 مليار شيكل (نحو 1.17 مليار دولار).

وقال وزير الصحة إنه "أثناء زياراته، رأى حاجة فورية لتوسيع الحماية في المستشفيات بأنحاء البلاد".

وأضاف: "في هذه الأيام التي تشهد تصاعد الحرب والهجمات في الشمال (على الحدود مع لبنان)، نحن ملزمون بتوفير أقصى درجات الأمن للمرضى والموظفين والزوار".