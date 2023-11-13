وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة 5 أطفال خدج" و"7 مرضى".

وأعلن المستشفى، السبت، أن 39 طفلا من الخدج لا يزالون في المستشفى. وكان طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود" أفاد أيضا بأن 17 مريضا موجودون في العناية المركزة، وفقا لوكالة فرانس برس.

ماذا يحدث لمستشفى الشفاء في غزة؟