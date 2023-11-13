وأصبح الرمز منذ بدء الحرب الأخيرة مرتبطا بالحركة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو على منصة "إكس" استخدم ذات الرمز، قائلا إن المثلث الأحمر سيكون بانتظار مقاتلي الحركة.

وجاء في نهاية فيديو أدرعي: "مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة"، في إشارة إلى الناطق باسم الجناح العسكري لحماس.

وشارك الجناح العسكري لحركة حماس، مقاطع فيديو تظهر مقاتليه وهم يهاجمون الدبابات والجنود الإسرائيليين، غالبا من مسافة قريبة.

وفي 8 نوفمبر، نشرت حماس فيديو يظهر المثلث الأحمر فوق دبابة ميركافا تم تدميرها بقاذف صاروخي.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها الثاني وسط تواصل القصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر.

وخلف القصف الإسرائيلي آلاف القتلى وسط انهيار المنظومة الصحية وصعوبة انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.