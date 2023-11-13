وأضافت حماس في بيان أن "عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالي 300 لتر من الوقود يمثّل استخفافا بآلام وعذابات المرضى والطواقم الطبية، المحاصَرين بين جنباته، بلا ماء أو غذاء أو كهرباء، فهذه الكمية لا تكفي لتشغيل المولدات فيه لأكثر من نصف ساعة".

وأكدت في البيان أيضا أنها ليست طرفا في إدارة مستشفى الشفاء وأنه "لا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه، وأنه يخضع بشكل كامل لسلطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تدير شؤونه الإدارية والفنية"، وفقما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في غزة، لكن حماس رفضت استلامه.

وجاء كلام نتنياهو في إطار رده على سؤال لشبكة (إن بي سي) الإخبارية الأميركية عما إذا كانت مزاعم إسرائيل بأن حماس لها مركز قيادة تحت المستشفى الرئيسي في غزة تبرر تعريض حياة المرضى والأطفال للخطر.

ونقلت رويترز عن نتنياهو قوله "بالعكس، عرضنا في الواقع الليلة الماضية منحهم ما يكفي من الوقود لتشغيل المستشفى وتشغيل الحضانات وما إلى ذلك لأننا ليس لدينا معركة مع المرضى أو المدنيين على الإطلاق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الأحد استعداده لإجلاء الأطفال من مستشفى الشفاء، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن من بالداخل مازالوا محاصرين، كما أن القتال مستعر على مقربة من المستشفى.

وسُئل نتنياهو عما إذا كان لدى إسرائيل خطة لتوصيل الوقود إلى غزة لتشغيل المستشفيات، فقال "عرضنا على مستشفى الشفاء الوقود، لكنهم رفضوا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حماس التي تختبئ في المستشفيات وتتمركز هناك، لا تريد الوقود للمستشفى. يريدون الحصول على الوقود الذي سيأخذونه من المستشفيات لأنفاقهم، إلى آلة الحرب الخاصة بهم".