واستهدف القصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين جراء الحرب المتواصلة بلا هوادة منذ أكثر من شهر، على ما ذكرت "فراس برس".

وكان يمكن أن تتصدر هذه المدرسة عناوين الأنباء يوم الأحد، إذا استهدفت القذائف المبنى بشكل مباشر حيث يعج بالعائلات النازحة.

واندلعت المعارك بعد هجوم مباغت نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وقتل في الهجوم في إسرائيل نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب السلطات.

في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس. وبعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، لم تحدّث الوزارة حصيلة القتلى السبت، في ظل الصعوبات التي تواجه المستشفيات.

وكانت الأونروا قد أعلنت الجمعة مقتل أكثر من 100 من موظفيها في قطاع غزة منذ بدء الحرب.