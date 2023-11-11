وجاء حديث يوآف غالانت خلال جولة على الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، حيث التقى عناصر الفرقة 91.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية "أنا أقول من هنا لمواطني لبنان، أنا أرى مواطني غزة يسيرون وهم يحملون الرايات البيضاء ويسيرون على طول الشاطئ جنوبا. حزب الله يجر لبنان الى حرب قد تندلع، وهو يرتكب الأخطاء واذا ارتكب هذه الأخطاء هنا فمن سيدفع الثمن أولا هم مواطنو لبنان، وما نقوم به في غزة نعرف كيف نكرره في بيروت"

وأضاف:"طيارونا يجلسون داخل قمرات الطائرات المستعدة للتوجه للشمال ، لدينا كل ما يلزم لنفعل نفس ما نقوم به في الجنوب. سلاح الطيران قوته هائلة، ونحن لم نستخدم عشرة في المائة من تلك القوة في غزة".

وشهدت الجبهة الشمالية صباح اليوم تطورا غير مسبوق، تمثل في قصف إسرائيل هدف في منطقة الزهراني على بعد 40 كيلومترا من الحدود، وهذه أول مرة تصل الغارات الإسرائيلية إلى هذا الحد.

وكانت الغارات والقصف الإسرائيليين ينحصران، قبل ذلك، في المناطق الحدودية التي يطلق منها حزب الله صواريخ على القواعد والمستوطنات المتاخمة للحدود وبحجم نيران محدود.